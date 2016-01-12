Белорусов среди пострадавших от взрыва в Стамбуле нет

Новости Турции. По оперативным данным полиции Стамбула, граждан Беларуси среди пострадавших от взрыва на площади Султанахмет нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны.

Как сообщалось ранее, в Стамбуле несколько часов назад террорист-смертник совершил подрыв в толпе туристов и прохожих. Теракт произошел в историческом центре города. Среди пострадавших — немецкие туристы и полицейские.

В результате взрыва погибли 10 человек, еще 15 ранены. Главная версия случившегося — теракт.

Турецкие СМИ сообщают, взрыв осуществил террорист-смертник сирийского происхождения. Он подорвал себя рядом с группой иностранных туристов. Премьер-министр Турции сегодня, 12 января, проведет экстренное заседание по вопросам безопасности.