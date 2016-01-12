Ужасная трагедия в Брестской области: девочка во время ссоры убила бабушку ножом

Новости Беларуси. В Кобрине девятилетняя девочка во время ссоры ударила ножом свою бабушку. Через 3 дня та скончалась. Об этом сообщил начальник УВД Брестского облисполкома Федор Балейко.

Трагедия произошла 7 января. Во время празднования Рождества в семье произошла ссора. Бабушка была на кухне, и в какой-то момент туда забежала ее внучка.

По предварительной версии,

пожилая женщина ударила девочку и таскала ее за волосы. Защищаясь, внучка схватила нож со стола и дважды ударила им пенсионерку в живот.

Родственники, находившиеся в квартире, решили не обращаться к медикам и сами перевязали рану. Спустя три дня, 11 января, женщина умерла.

Обстоятельства трагедии сейчас уточняются. Известно, что семья считалась неблагополучной. Отец в это время был на заработках в России. Погибшая женщина 1959 года рождения была неоднократно судима за кражи и грабежи.

Трагедии в неблагополучных семьях далеко не редкость. Так недавно в Пружанском районе на пожаре погибли двое детей. Девочки остались дома одни в тот момент, когда их мать была в гостях. Примечательно, что социальные службы внимание на эту семью обратили недавно и признали, что дети находятся в опасном положении лишь за три дня до трагедии.