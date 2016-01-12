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В Стамбуле террорист-смертник совершил подрыв в толпе туристов и прохожих

12 января 2016 10:54
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Новости Турции. В Стамбуле несколько часов назад террорист-смертник совершил подрыв в толпе туристов и прохожих. Теракт произошел в историческом центре города. Среди пострадавших — немецкие туристы и полицейские. Погибли 10 человек, 15 — ранены. 

Ответственность за взрыв никто на себя не взял, но из наиболее правдоподобных версий приводятся две: преступление совершено либо «Исламским государством», либо курдами-экстремистами, которые возобновили в ноябре 2015 года бомбовую войну против Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# происшествия # Теракт # Терроризм

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