В Стамбуле террорист-смертник совершил подрыв в толпе туристов и прохожих

Новости Турции. В Стамбуле несколько часов назад террорист-смертник совершил подрыв в толпе туристов и прохожих. Теракт произошел в историческом центре города. Среди пострадавших — немецкие туристы и полицейские. Погибли 10 человек, 15 — ранены.

Ответственность за взрыв никто на себя не взял, но из наиболее правдоподобных версий приводятся две: преступление совершено либо «Исламским государством», либо курдами-экстремистами, которые возобновили в ноябре 2015 года бомбовую войну против Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.