Белорус заказал на украинском сайте чай. По почте пришли наркотики

Пациентом заинтересовались правоохранительные органы. При осмотре личных вещей 32-летнего безработного борисовчанина было обнаружено более 11 граммов порошкообразного зелёного вещества. Эксперты заключили, что находка – это наркотик митрагинин.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 4 мая на площади Калинина в Минске гражданин почувствовал недомогание. Мужчине вызвали скорую, после чего он был госпитализирован с подозрением на отравление психоактивными веществами.

Во время разговора с гражданином стало известно, что вещество попало к нему после того, как он оформил покупку на украинском сайте по продаже этнических чаёв. Товар пришёл по почте.

Мужчина принимал вещество внутрь, разбавляя его водой. Через некоторое время ему стало плохо.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».

Ранее борисовченин не привлекался к уголовной ответственности.

Весной 2018 года в Минске был задержан солист музыкальной группы из Красноярска.