В Могилевском районе сожитель матери избил 4-летнего ребенка: девочка находится в коме

Новости Беларуси. В Могилевском районе выясняют обстоятельства жестокого избиения 4-хлетней девочки. Накануне с тяжелыми травмами ребенок был доставлен в детскую реанимацию. По подозрению в совершении преступления задержан сожитель ее матери.

Уже известно, что в нетрезвом состоянии мужчина решил заняться воспитанием девочки с помощью кулаков. Женщины в тот момент дома не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.