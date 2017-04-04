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В Могилевском районе сожитель матери избил 4-летнего ребенка: девочка находится в коме

04 апреля 2017 10:34
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Новости Беларуси. В Могилевском районе выясняют обстоятельства жестокого избиения 4-хлетней девочки. Накануне с тяжелыми травмами ребенок был доставлен в детскую реанимацию. По подозрению в совершении преступления задержан сожитель ее матери.

Уже известно, что в нетрезвом состоянии мужчина решил заняться воспитанием девочки с помощью кулаков. Женщины в тот момент дома не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилевском районе сожитель матери избил 4-летнего ребенка: девочка находится в коме-1

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:
Предварительно установлено, что мужчина накануне нанес девочке множество ударов. После чего оставил ее одну дома на ночь. Утром вернулся и обнаружил ее в бессознательном состоянии. Вызвал бригаду скорой помощи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье нанесение тяжких телесных повреждений заведомо малолетнему.

Сейчас девочка находится в коме. Врачи провели несколько операций, но надежда, что ребенку удастся выжить, слишком мала. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Известно, что подозреваемый был ранее судим. В последнее время нигде не работал.

# происшествия # Насилие

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