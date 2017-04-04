«Быць заўсёды вельмі ўважлівымі і супрацьстаяць міжнароднаму тэрарызму» – Владимир Прокопцов о трагедии в питерском метро

Новости Беларуси. В память о погибших горят лампады и у российского посольства в Минске. Слова поддержки выражают простые граждане, дипломаты, парламентарии, представители общественных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вчерашний взрыв, который произошел в Санкт-Петербурге, является горем не только для россиян, но и и для белорусского народа. Самое ужасное – то, что люди рождаются для того, чтобы жить. А там были и женщины, и дети. Мы приносим соболезнования своим братьям, российскому народу.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Для нас гэта трагедыя – напамінак, каб нам быць заўсёды вельмі ўважлівымі і супрацьстаяць міжнароднаму тэрарызму, міжнароднай навале.

Тем временем к расследованию теракта в Санкт-Петербурге готовы подключиться белорусские следователи. Как сообщили в ведомстве, соответствующее письмо направлено в Следственный комитет России. Наши специалисты имеют большой опыт работы с резонансными преступлениями, в том числе и терактами.