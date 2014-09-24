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Баллон с бытовым газом взорвался в автобусе в Индии: 11 человек погибли, более 100 ранены

24 сентября 2014 08:15
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Новости Индии. Серьёзное ЧП на севере Индии. В переполненном пассажирском автобусе взорвался газовый баллон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате происшествия погибли, по меньшей мере, 11 человек. Еще более сотни получили ранения различной степени тяжести, многие из них находятся в критическом состоянии.

Сейчас на месте трагедии работаю бригады спасателей и медиков, а также полиция.

По словам стражей порядка, один из пассажиров перевозил в салоне автобуса баллон с бытовым газом, который по неизвестным причинам загорелся, после чего прогремел взрыв.

# происшествия # Взрыв газа

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