Баллон с бытовым газом взорвался в автобусе в Индии: 11 человек погибли, более 100 ранены

Новости Индии. Серьёзное ЧП на севере Индии. В переполненном пассажирском автобусе взорвался газовый баллон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате происшествия погибли, по меньшей мере, 11 человек. Еще более сотни получили ранения различной степени тяжести, многие из них находятся в критическом состоянии.

Сейчас на месте трагедии работаю бригады спасателей и медиков, а также полиция.