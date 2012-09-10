Автомобиль с тонной взрывчатки взлетел на воздух в Сирии: разрушены 2 госпиталя, 27 человек погибли

Новости Сирии. Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Алеппо. Разрушены два госпиталя, школа и несколько жилых домов. По предварительным данным, погибли 27 человек, более 70 ранены.

Террористы использовали свыше тонны взрывчатки, которая была заложена в автомобиль. Среди погибших – медперсонал и пациенты.

На месте взрыва ведутся спасательные работы. Состояние многих раненых врачи оценивают как тяжёлое. Число жертв теракта может возрасти. Ряд жителей доставлены в больницы с сильными ожогами, которые они получили из-за вспыхнувшего после взрыва пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.