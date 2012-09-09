Александр Белявский, народный артист России, трагически погиб в Москве

Новости России. Печальное известие пришло из Москвы. Трагически погиб народный артист России Александр Белявский. 80-летний актер тяжело болел: несколько лет назад перенес тяжелый инсульт.



Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким трагически погибшего народного артиста России Александра Белявского. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Александр Белявский сыграл более чем в сотне фильмов, среди которых «Четыре танкиста и собака», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «О бедном гусаре замолвите слово». Популярность у зрителей Белявский получил благодаря роли Фокса в картине «Место встречи изменить нельзя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из своих интервью Белявский признался, что, сыграв Фокса в фильме «Место встречи изменить нельзя», проснулся знаменитым. Однако актёр не скрывал: эта роль надолго ограничила его возможности в кинематографе. Режиссёры видели в Александре Борисовиче криминального авторитета Фокса, потому и предлагали роли отрицательных персонажей.

Александр Белявский, народный артист России:

Высоцкий мне сказал тогда важнейшую вещь: «Фокс – это человек, который очень себя уважает». Вот это было самое главное: независимость и самоуважение. А сильные личности в нашем народе всегда почитались. Вообще, роль Фокса сделала меня знаменитым, но и надолго ограничила мои возможности в кинематографе. Для всех режиссеров я стал Фоксом, и мне долго предлагали роли всяких проходимцев. Этот образ настолько прикрепился ко мне, что после фильма «Серые волки», где я сыграл роль Брежнева, меня в шутку называли Леонидом Ильичом Фоксом.

Как сообщают российские СМИ, тело актёра было обнаружено на тротуаре рядом с домом, где он жил. По официальной версии, Александр Белявский совершил самоубийство – спрыгнул с пятого этажа. Трость актёра была найдена на пятом этаже, хотя сам он жил на третьем. Соседи утверждают: актер имел привычку выходить на общую лестницу и смотреть в окно в ожидании возвращения жены или дочери (дочь 1 сентября пошла в школу).

Сообщение на официальном сайте Следственного комитета РФ:

Предварительно установлено, что Белявский совершил суицид, спрыгнув из окна, расположенного на лестничной площадке между 5 и 6 этажом подъезда своего дома. От полученных телесных повреждений актер скончался на месте. Признаков насильственной смерти в ходе первоначального осмотра места происшествия обнаружено не было.

Первая жена и старшая дочь народного артиста утверждают: гибель Александра Борисовича – несчастный случай. Слишком сильно он любил жизнь, сообщает ctv.by со ссылкой на «Московский комсомолец».

С первой женой, Валентиной, Александр Белявский прожил 30 лет. Их дочь Надежда – взрослый человек, у нее своя семья. Когда актер встретил и полюбил другую женщину, Валентина не стала устраивать истерики – просто отпустила мужа. Он женился на Людмиле, но сохранил тёплые отношения с прежней семьей. Кроме того, в 71 год у Белявского родилась дочь Александра.

Валентина Викторовна, первая жена Александра Белявского:

Конечно, это несчастный случай, в этом я не сомневаюсь. Хоть он был очень болен, и сознание его изменилось, но думаю, что не мог он так кончить жизнь.

Надежда, старшая дочь Александра Белявского:

Я уверена, что это несчастный случай. Да, он жил на третьем этаже, а поднялся на пятый... Но люди с таким тяжелым заболеванием, тем более после ухудшения в последнее время... Знаете, что он всю жизнь прожил на пятом этаже, когда еще был с нами. Потом он жил в соседнем подъезде, и тоже на пятом этаже. Что происходило у папы в голове, мне трудно сказать, но явно были какие-то изменения, все признаки на это указывали. Он мог элементарно забыть, перепутать. Он много раз мне жаловался, показывал, что кружится голова. Но это точно не самоубийство: папа был настолько сильный, так любил жизнь... Борясь со своей тяжелой болезнью, он бы так никогда не сделал.

62-летняя вдова народного артиста Александра Белявского Людмила уверена, что ее муж не мог покончить с собой. По её мнению, причиной падения стало резкое ухудшение самочувствия: резкое повышение артериального давления. Сказать о смерти папы 9-летней дочери Людмила Белявская пока не решилась.

Людмила Белявская, супруга Александра Белявского:

Несчастный случай. Как произошло? Поднялось давление... Вчера мы гуляли, все было нормально.

Александр Белявский был первым ведущим знаменитого в 1960-70-е годы телевизионного «Кабачка 13 стульев». Актёр обладал выигрышной, мужественной фактурой: высокий рост, стройная фигура. Его приглашали на съёмки в Польшу, Германию, Северную Корею, Финляндию, Францию, Чехословакию, США.

Режиссёр Эльдар Рязанов предполагает: болезнь могла подкосить народного артиста. В 2003 году Белявский перенес инсульт. В последнее время болезнь прогрессировала: актёр плохо говорил и почти не снимался.

Эльдар Рязанов, кинорежиссёр, сценарист, актёр, поэт:

Я Сашу снял в четырех своих фильмах. Это были небольшие роли, но он так отдавался этой своей игре, профессии... Это был артист самого высокого класса. А какой доброжелательный собеседник на съемках, просто необычайно приятно было с ним общаться. Вообще, главное его качество – доброта, а это так редко встречается. Он ведь еще и оказался моим соседом по дому, я наблюдал его в быту, и это тоже было очаровательно. А скольким знаменитым зарубежным артистам он подарил свой голос! ...В последнее время он тяжело болел, плохо говорил, почти не играл. Для артиста это трагедия. Может, он сломался.

Белявский утверждал, что для достижения полного счастья ему не нужны были миллионы и популярность. Самое главное – работа.

Александр Белявский, народный артист России:

Я лишен тщеславия, желания всемирной известности, богатства... Это все не для меня. Мне нужна работа. Если она получается – хорошо. Если могу материально обеспечить семью – хорошо. Если это не вредит моему здоровью – хорошо. А сидеть в мои годы и ждать, что на меня какой-то шедевр вдруг свалится... Извините, когда человеку за семьдесят и он востребован – это уже счастье.

Актер Станислав Садальский уверен, что причина гибели Александра Белявского – нищета: Союз кинематографистов не обеспечивал достойного существования погибшему артисту, сообщает ctv.by со ссылкой на «Русскую службу новостей».

Станислав Садальский, российский актёр:

Сейчас говорят, что Саша был невменяем. Это неправда. Саша бросился из окна, потому что невозможно было жить на то, на что актеры существуют.

В своём микроблоге Садальский обращается к администрации Союза кинематографистов с просьбой «сделать так, чтобы каждый актёр даже за маленький эпизод получал свою копейку». Актёр приводит в пример американскую киноактрису Дину Дурбин, звезду Голливуда 40-х годов. Сейчас актрисе 90 лет, и она до сих пор живёт на средства от тех фильмов, в которых снималась в молодости.

Станислав Садальский, российский актёр (сообщение в микроблоге):

Не должны старые актеры жить в нищете, не должны они искать из нее выход в окнах! Ведь это золотой фонд нашего кинематографа, эти люди в свое время внесли миллионы в государственную казну, на этих фильмах выросло не одно поколение, их бесконечно крутят по ТВ! Так пусть председатель нашего Союза кинематографистов сделает так, чтобы каждый актер даже за самый маленький эпизод получал свою копейку. Так принято во всем мире! Я всегда привожу в пример Дину Дурбин – ей сейчас уже больше 90 лет, а она да сих пор живет за счет тех нескольких фильмов, в которых снялась ребенком.

Александр Белявский останется в памяти зрителей не только благодаря легендарным ролям, но и благодаря проникновенному голосу. Актёр занимался озвучиванием мультфильмов и дубляжом иностранных картин. Его голосом, например, говорил британский комик Бенни Хилл. В России покорившее весь мир «Шоу Бенни Хилла» впервые вышло на телеэкраны в 1996 году. Всех персонажей, включая самого Бенни Хилла, озвучил Александр Белявский. В комедии «Укол зонтиком» Белявский «подарил» свой голос Пьеру Ришару. А в картине «Кто есть кто» Александр Борисович говорил голосом любимца публики Жана-Поля Бельмондо. Всего артист озвучил более 200 фильмов.

Среди его работ в новом тысячелетии – роли в фильмах «Антикиллер», «Конференция маньяков», «На углу, у Патриарших-2», «Бригада», «Тайны дворцовых переворотов», «Участок», «Ирония судьбы. Продолжение».

Александра Белявского похоронят 12 сентября, а среду, на Кузьминском кладбище. Гражданская панихида состоится в Доме Кино.