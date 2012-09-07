Минчанин пытался продать патроны к снайперской винтовке. При обыске квартиры найдены более 1000 патронов к разным видам оружия

Новости Беларуси. При попытке сбыть партию боеприпасов оперативниками Комитета госбезопасности Беларуси задержан житель Минска. Его имя в интересах следствия пока не разглашается. Мужчина собирался продать патроны к снайперской винтовке.

Кроме боеприпасов, изъятых при задержании, по месту работы минчанина было обнаружено еще более тысячи патронов к различным видам огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителю закона грозит до шесть лет лишения свободы. Следователям предстоит выяснить источник поступления обнаруженных средств.

Александр Антонович, начальник Центра информации и общественных связей КГБ Республики Беларусь:

С начала текущего года правоохранительными структурами фиксируется значительная активизация деятельности каналов нелегальной миграции в страны Европейского союза и попытки использования этих каналов для переброски за рубеж оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Именно поэтому Комитетом национальной безопасности этому направлению уделяется наиболее пристальное внимание.