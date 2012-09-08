Землетрясение в Китае. Число жертв достигло 90, разрушено около 6,5 тысяч домов

Новости Китая. В Китае растет число погибших в результате серии мощных подземных толчков, произошедших накануне вечером. Жертвами землетрясений стали уже около 90 человек, но цифра может возрасти. Около тысячи получили ранения. Стихия разрушила около 6,5 тысяч домов. Местные жители вынуждены находится во временных лагерях. Повреждено более 400 тысяч строений.

В бедствующих регионах отсутствует связь и электричество. Нарушено транспортное сообщение.

Экономический ущерб от стихийного бедствия составил порядка 550 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение в Китае. Повреждены или разрушены 20 тысяч зданий, погибли 20 человек

Юг Китая сотрясли мощные подземные толчки почти в 6 магнитуд. Основной удар стихии пришелся на провинции Юньнань и Гуйчжоу. Здесь повреждены или вовсе разрушены порядка 20 тысяч жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списках жертв по предварительным данным 20 человек. В районе природной катастрофы идут поиски выживших. Под завалами могут находиться сотни людей.

В наиболее пострадавшие от землетрясения населенные пункты доставлены тысячи палаток. Людям раздают одежду, одеяла, продукты питания и питьевую воду.