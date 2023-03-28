Пассажирский автобус съехал в кювет на М7 после ДТП с грузовиком

Перевозивший пассажиров автобус утром, 28 марта, оказался в кювете после столкновения со снегоуборочным транспортом. Помимо водителя, в автобусе находились сорок два человека пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пятьдесят восьмом километре автодороге М7. По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта нарушил ПДД, не пропустив грузовик. Снегоуборочная техника вела работы на дорожной части. После столкновения с грузовиком автобус съехал с дороги. Никто из пассажиров не пострадал.