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Пассажирский автобус съехал в кювет на М7 после ДТП с грузовиком

28 марта 2023 08:14
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Перевозивший пассажиров автобус утром, 28 марта, оказался в кювете после столкновения со снегоуборочным транспортом. Помимо водителя, в автобусе находились сорок два человека пишет БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Пассажирский автобус съехал в кювет на М7 после ДТП с грузовиком-1

Фото: УВД Минского облисполкома

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пятьдесят восьмом километре автодороге М7. По предварительным данным, водитель пассажирского транспорта нарушил ПДД, не пропустив грузовик. Снегоуборочная техника вела работы на дорожной части. После столкновения с грузовиком автобус съехал с дороги. Никто из пассажиров не пострадал.

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# ДТП # происшествия

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