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В Национальном аэропорту задержали мужчин с поддельными паспортами. Им грозит уголовная ответственность

28 марта 2023 07:38
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Попытку незаконно пересечь границу предотвратили в Национальном аэропорту. Утром 25 марта на рейс «Баку-Минск» пытались оформиться двое мужчин. При проверке их документов у сотрудников таможни возникли сомнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном аэропорту задержали мужчин с поддельными паспортами. Им грозит уголовная ответственность-1

Позже выяснилось, что паспорта граждан Турции, которые предъявили пассажиры, поддельные. Страницы с установочными данными были заменены. Нарушителей задержали и поместили в изолятор временного содержания. Им может грозить внушительный штраф, а за использование поддельных документов – уголовная ответственность в виде ограничения свободы до двух лет.

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# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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