В Национальном аэропорту задержали мужчин с поддельными паспортами. Им грозит уголовная ответственность

Попытку незаконно пересечь границу предотвратили в Национальном аэропорту. Утром 25 марта на рейс «Баку-Минск» пытались оформиться двое мужчин. При проверке их документов у сотрудников таможни возникли сомнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже выяснилось, что паспорта граждан Турции, которые предъявили пассажиры, поддельные. Страницы с установочными данными были заменены. Нарушителей задержали и поместили в изолятор временного содержания. Им может грозить внушительный штраф, а за использование поддельных документов – уголовная ответственность в виде ограничения свободы до двух лет.