Австралия: десятки пассажиров наклонили поезд, чтобы спасти человека

Новости Австралии. Жители австралийского города Перт в среду утром совершили поступок, достойный восхищения.



Мужчина заходил в поезд в числе последних, в какой-то момент он оступился, и его нога застряла между вагоном и платформой.

Десятки человек выстроились вдоль поезда и совместными усилиями наклонили вагон, что и позволило извлечь пострадавшего.

Мужчина отделался синяками и царапинами. На этом же поезде он благополучно добрался до работы.



Дэвид Хайнс, пресс-секретарь департамента транспорта:

Никто не остался безучастным. Общими усилиями люди спасли человека!

Как пассажиры спасли человека – смотрите видео.