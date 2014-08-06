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Австралия: десятки пассажиров наклонили поезд, чтобы спасти человека

06 августа 2014 18:18
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Новости Австралии. Жители австралийского города Перт в среду утром совершили поступок, достойный восхищения.

Мужчина заходил в поезд в числе последних, в какой-то момент он оступился, и его нога застряла между вагоном и платформой.

Десятки человек выстроились вдоль поезда и совместными усилиями наклонили вагон, что и позволило извлечь пострадавшего.

Мужчина отделался синяками и царапинами. На этом же поезде он благополучно добрался до работы.

Дэвид Хайнс, пресс-секретарь департамента транспорта:
Никто не остался безучастным. Общими  усилиями люди спасли человека!

Как пассажиры спасли человека – смотрите видео. 

# происшествия # Несчастный случай

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