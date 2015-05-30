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Молния в Столинском районе убила 44-летнего велосипедиста

30 мая 2015 17:54
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Новости Беларуси. Трагедия произошла на неделе недалеко от деревни Лядец Столинского района. Мужчина возвращался домой от матери.

Тело велосипедиста нашли на дороге. Рядом лежало двухколесное транспортное средство. Судмедэкспертиза установила, что мужчина погиб от удара грозовой молнии.

Как стало известно, в тот вечер мать просила сына не отправляться в дорогу в грозу.

МЧС напоминает, что во время грозы ни в коем случае нельзя купаться, прятаться в стог сена, стоять у высоких объектов – башен, столбов, колоколен.

Опасно стоять у отдельно стоящих деревьев, особенно дубов. По статистике каждый второй разряд попадает именно в это дерево.

Как вести себя во время грозы? Узнаете здесь.

# происшествия # Несчастный случай

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