Новости России. Оба бортовых самописца с разбившегося на севере Камчатки самолета Ан-28 переданы на экспертизу. Расшифровкой данных займутся специалисты Межгосударственного авиационного комитета, которые совместно со следователями должны будут установить обстоятельства и причины крушения. Поисковые работы на месте падения Ан-28 завершены.

Тем временем вертолетом в Петропавловск-Камчатский будут доставлены тела 6 из 10 погибших, среди них и наш соотечественник. Родственникам предстоит процедура опознания. Остальных похоронят в поселке Палана, куда и направлялся в минувшую среду Ан-28.

Авиакатастрофа Ан-28 на Камчатке. Основная причина – человеческий фактор

Технические эксперты расценивают в качестве основной причины авиакатастрофы Ан-28 на Камчатке человеческий фактор. Трагедия, скорее всего, произошла из-за того, что самолет преждевременно начал снижение в сложных метеоусловиях. Кроме того, на борту самолета не было установлена система предупреждения о столкновении с землей.

13 сентября объявлено на Камчатке днем траура. Возбуждено уголовное дело.

Консульские службы Беларуси в России окажут содействие родственникам погибшего на Камчатке белоруса.

В тайге разбился рейсовый самолет Ан-28. 10 человек погибли, среди них 1 белорус

На Камчатке идет спасательная операция. В тайге упал самолёт Ан-28, который выполнял региональный рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. В авиакатастрофе погиб гражданин Беларуси. Уроженец города Барановичей находился среди 10 погибших пассажиров.

Сотрудник главного управлнения МЧС по Камчатскому краю:

По нашим спискам он проходит как гражданин Беларуси.

На борту находилось 14 человек. Все тела погибших уже найдены, ведется их опознание. В числе жертв один ребёнок. Выжили в катастрофе трое мужчин и одна женщина. Они госпитализированы. На месте ЧП продолжают работать криминалисты и медики.

Игорь Еремеев, начальник Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю:

В зоне чрезвычайной ситуации находятся медики, которые поддерживают жизнедеятельность 4 человек. Все медицинские средства в наличие, угроз для жизнедеятельности этих людей нет.

Рассматриваются разные версии, в том числе отказ двигателя и плохие погодные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дальневосточное управление СКР на транспорте изъяло записи переговоров диспетчерских служб с экипажем Ан-28 и образцы авиационного топлива. Для выяснения причин и обстоятельств к месту трагедии вылетели следователи и представители Росавиации.

Власти Камчатки объявили 13 сентября днем траура по погибшим при аварии самолета Ан-28.