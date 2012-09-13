В яблоневом саду под Жлобином обнаружили 60 кг взрывчатки

Новости Беларуси. Взрывной урожай обнаружили сапёры в деревенском саду под Жлобином. 140 миномётных и артиллерийских снарядов плюс 5 тысяч патронов различного калибра мирно покоились под яблонями 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 60 килограммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. 70 лет назад эти урожайные сотки были линией фронта. В 1943 эта линия обороны на протяжении полугода переходила поочерёдно то к немецким, то к советским войскам.

Все находки обнаружены на трёхметровом участке бывшего оборонительного окопа. Возможно, здесь был блиндаж, но, вероятнее всего, это результат самостоятельного разминирования родной деревни местными жителями в послевоенные годы.

Между тем, нынешняя находка далеко не первая. Весной в этой деревне был найден блиндаж. О нём вспомнила пенсионерка, когда сносили родительский дом. Бабушка предостерегла экскаваторщиков, которые планировали раскопать котлован прямо на месте склада боеприпасов времён Великой отечественной.

Андрей Курбацкий, участковый инспектор Жлобинского РОВД:

Да, именно в этой деревне много появляется снарядов. Поэтому к этой деревне у меня особенное внимание.

Нынешняя находка крупнейшая в истории этой деревни. Весь арсенал успешно уничтожен на ближайшем полигоне.