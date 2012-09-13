Грибник погиб на воинском стрельбище в Сморгонском районе

Новости Беларуси. Во время учений на войсковом стрельбище в Сморгонском районе погиб 60-летний грибник. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области возбужденно уголовное дело по ст.144 ч.1 УК (причинение смерти по неосторожности).

11 сентября об исчезновении мужа сообщила супруга. Тело грибника обнаружено вчера, 12 сентября, в лесном массиве недалеко от войскового стрельбища учебного центра ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь». Накануне здесь проходили учебные стрельбы из различных видов оружия. Из тела погибшего судебные медики извлекли два металлических осколка боеприпасов. По факту гибели проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.



Как сообщает Следственный комитет по Гродненской области, собирая грибы, мужчина следовал на войсковое стрельбище, но военнослужащие поста оцепления запретили ему проход, предупредив о производстве стрельбы. Выходит, что грибник запрет проигнорировал.

К сожалению, грибники часто пренебрегают своей безопасностью, проникая на оцеплённую территорию стрельбищ. Так, несколько дней назад в Челябинской области 39-летний местный житель, оказавшись на территории, отведённой для учебных стрельб полицейских, получил огнестрельное ранение. Мужчину спасло то, что неподалёку, в лесном массиве, находились родственники, которые и доставили его в больницу. Там грибника прооперировали.