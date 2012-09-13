Гродненские пограничники задержали 36 нелегальных мигрантов из Вьетнама

Новости Беларуси. Сразу 36 нелегальных мигрантов из Вьетнама задержали гродненские пограничники. Свой лагерь они разбили в лесу в шести километрах от стыка границ Беларуси, Польши и Литвы, чтобы не привлекать к себе внимание. Молодые люди намеревались незаконного пересечь границу с Евросоюзом.

Предположительно, такая большая группа нелегалов сформировалась в России. У некоторых из задержанных в Москве проживают родственники, которые помогали снимать жилье и временно трудоустраивали прибывающих из Вьетнама.

К европейской границе нелегалы прибыли на автобусе без документов и денег. Теперь их депортируют из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шумейко, пресс-секретарь Гродненской пограничной группы:

В ходе проведения разбирательства было установлено, что предположительно граждане Вьетнама на микроавтобусах двигались из Российской Федерации, в частности, из Москвы, через территорию Беларуси непосредственно к государственной границе. В месте сбора они пытались устроить лагерь, используя складки местности и подручные материалы. И примерно в шести километрах от государственной границы они были задержаны гродненскими пограничниками во взаимодействии с гродненской милицией.