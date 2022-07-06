Авария в Столбцах. Авто под управлением 18-летнего водителя столкнулся с МАЗом

Новости Беларуси. ДТП в Столбцах с участием несовершеннолетней пассажирки. 18-летний парень, не имея водительского удостоверения, тем не менее, управляя автомобилем Ford, двигался по улице Брестской, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП в Столбцах с участием несовершеннолетней пассажирки. 18-летний парень, не имея водительского удостоверения, тем не менее, управляя автомобилем Ford, двигался по улице Брестской, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На перекрестке, выполняя поворот налево, не уступил дорогу встречному МАЗу под управлением 38-летнего водителя, жителя Несвижского района.
В результате столкновения водитель и трое пассажиров Ford, в том числе 17-летняя девушка, с полученными травмами госпитализированы.