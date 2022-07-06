В Минском море утонул 14-летний мальчик. Школьник хотел доплыть до буйков и обратно

Новости Беларуси. С наступлением летней жары, как это часто бывает, резко возросло количество происшествий на воде. Так, в Минском море утонул подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительно установлено, что 14-летний подросток с друзьями поехал на один из пляжей Заславского водохранилища. Во время купания мальчик решил доплыть до буйков, но, не рассчитав свои силы, на обратном пути начал тонуть. Спасти ребенка, к большому сожалению, не удалось. На месте происшествия работали следователи. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.