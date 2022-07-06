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В Минском море утонул 14-летний мальчик. Школьник хотел доплыть до буйков и обратно

06 июля 2022 07:12
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Новости Беларуси. С наступлением летней жары, как это часто бывает, резко возросло количество происшествий на воде. Так, в Минском море утонул подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минском море утонул 14-летний мальчик. Школьник хотел доплыть до буйков и обратно -1

Предварительно установлено, что 14-летний подросток с друзьями поехал на один из пляжей Заславского водохранилища. Во время купания мальчик решил доплыть до буйков, но, не рассчитав свои силы, на обратном пути начал тонуть. Спасти ребенка, к большому сожалению, не удалось. На месте происшествия работали следователи. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

В Минском море утонул 14-летний мальчик. Школьник хотел доплыть до буйков и обратно -4

Специалисты еще раз напоминают: не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности. Кроме того, необходимо учитывать и температуру воздуха: высокий плюс за окном не повод сломя голову бежать к воде, наоборот, это довольно опасно.  

# Утопления # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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