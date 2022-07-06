Тащил лебедя за шею и просил снимать видео. Что ждёт мужчину за жестокое обращение с животным?

Новости Беларуси. За нечеловеческий поступок – административная ответственность. Житель Новополоцка поиздевался над лебедем, а со стороны его снимал товарищ. Позже кадры жестокого обращения с пернатым попали в соцсети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На видео видно, как молодой человек тащит за шею птицу в багажник автомобиля. Вероятно, друзья живодера, в отличие от героя видео, возмущены происходящим и умоляют его отпустить легкую добычу. Съемка обрывается после того, как захлопывается багажник. Но, как выяснилось позже, лебедя все-таки мужчина отпустил. Станет ли это смягчающем фактором для суда, пока неизвестно.

Надежда Денисюк, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении за жестокое обращение с животными. В настоящее время новополочанин задержан. Находится в изоляторе временного содержания до рассмотрения дела в суде. Наказание по данной статье предусматривает штраф, общественные работы или административный арест.

Как пояснил сам 33-летний задержанный, птицу он словил для того, чтобы сделать с ней селфи. К слову, любитель фото ранее уже имел проблемы с законом. А нынешний жестокий поступок совершил в алкогольном опьянении.