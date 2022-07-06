В Бобруйском районе мальчик попал под косилку трактора

Новости Беларуси. Вечер 5 июля для родителей мальчика из Бобруйского района закончился трагически. 11-летний юноша попал под навесную косилку трактора.

Как рассказал Следственный комитет, мальчик с друзьями решил проверить, созрел ли горох на поле. Когда компания увидела трактор, двое из ребят убежали, а один решил спрятаться в растениях, из-за чего его зацепило косилкой сельскохозяйственного транспорта.

Механизатор заметил, что ребенок травмирован, и вызвал скорую. Сейчас ГАИ и ГКСЭ осматривают место и опрашивают очевидцев. Все обстоятельства несчастного случая еще устанавливаются.