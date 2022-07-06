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В Бобруйском районе мальчик попал под косилку трактора

06 июля 2022 06:36
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Новости Беларуси. Вечер 5 июля для родителей мальчика из Бобруйского района закончился трагически. 11-летний юноша попал под навесную косилку трактора.  

В Бобруйском районе мальчик попал под косилку трактора -1

Фото: Следственный комитет  

Как рассказал Следственный комитет, мальчик с друзьями решил проверить, созрел ли горох на поле. Когда компания увидела трактор, двое из ребят убежали, а один решил спрятаться в растениях, из-за чего его зацепило косилкой сельскохозяйственного транспорта.  

Механизатор заметил, что ребенок травмирован, и вызвал скорую. Сейчас ГАИ и ГКСЭ осматривают место и опрашивают очевидцев. Все обстоятельства несчастного случая еще устанавливаются.  

Ранее мы рассказывали про другой трагический случай, который произошёл с ребёнком. Мальчик захотел понырять и утонул – здесь подробности.  

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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