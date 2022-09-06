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Авария в Польше. В чём признался водитель и в каком состоянии белорусы?

06 сентября 2022 13:56
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Мы продолжаем следить за состоянием белорусов, пострадавших в ДТП в Польше, где перевернулся рейсовый автобус.

Авария в Польше. В чём признался водитель и в каком состоянии белорусы?-1

45 пассажиров направлялись из Минска в Варшаву. Известно, что одного из них после аварии экстренно доставили в больницу на вертолете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще несколько человек увезли на автомобилях скорой помощи. Остальные получили незначительные травмы, и им оказали медицинскую помощь на месте.

Авария в Польше. В чём признался водитель и в каком состоянии белорусы?-4

Установлены предварительные причины аварии: водитель признался, что уснул за рулем. На прямом участке дороги автобус потерял управление, съехал в правый кювет и опрокинулся на бок. Авария произошла вблизи населенного пункта Седльце, который находится между границей Беларуси и Варшавой.

# Авария # происшествия # Фотофакт

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