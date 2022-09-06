Авария в Польше. В чём признался водитель и в каком состоянии белорусы?

45 пассажиров направлялись из Минска в Варшаву. Известно, что одного из них после аварии экстренно доставили в больницу на вертолете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще несколько человек увезли на автомобилях скорой помощи. Остальные получили незначительные травмы, и им оказали медицинскую помощь на месте.