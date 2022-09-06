Авария в Польше. В чём признался водитель и в каком состоянии белорусы?

Мы продолжаем следить за состоянием белорусов, пострадавших в ДТП в Польше, где перевернулся рейсовый автобус.
Мы продолжаем следить за состоянием белорусов, пострадавших в ДТП в Польше, где перевернулся рейсовый автобус.
45 пассажиров направлялись из Минска в Варшаву. Известно, что одного из них после аварии экстренно доставили в больницу на вертолете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще несколько человек увезли на автомобилях скорой помощи. Остальные получили незначительные травмы, и им оказали медицинскую помощь на месте.
Установлены предварительные причины аварии: водитель признался, что уснул за рулем. На прямом участке дороги автобус потерял управление, съехал в правый кювет и опрокинулся на бок. Авария произошла вблизи населенного пункта Седльце, который находится между границей Беларуси и Варшавой.