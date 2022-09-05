Водитель скорой помощи не справился с управлением и слетел в кювет под Минском

Новости Беларуси. За выходные, 3 и 4 сентября, в Минской области произошло три ДТП, в результате которых три человека травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в субботу ночью на 123-м километре автодороги Р-29 Ушачи-Вилейка водитель скорой медицинской помощи не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП 94-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована. Также сегодня произошла серьезная авария в Воложинском районе.

Диана Галузо, инспектор отделения агитации и пропаганды Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома:

На 49-м километре автодороги М-6 Минск-Гродно Воложинского района 55-летний водитель, житель Гродно, управляя автомобилем Fiat, двигаясь по правой полосе движения в направлении Гродно, не справился с управлением, где автомобиль совершил наезд на троссовые барьерные ограждения. Водитель не пострадал и вызвал эвакуатор. Однако в 05:46 по указанной полосе движения двигался водитель 47 лет на автомобиле Renault Master, который совершил наезд на стоящий на его полосе автомобиль Fiat. Водитель Fiat погиб на месте.