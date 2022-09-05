Водитель скорой помощи не справился с управлением и слетел в кювет под Минском

Новости Беларуси. За выходные, 3 и 4 сентября, в Минской области произошло три ДТП, в результате которых три человека травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. За выходные, 3 и 4 сентября, в Минской области произошло три ДТП, в результате которых три человека травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в субботу ночью на 123-м километре автодороги Р-29 Ушачи-Вилейка водитель скорой медицинской помощи не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. В результате ДТП 94-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована. Также сегодня произошла серьезная авария в Воложинском районе.
Диана Галузо, инспектор отделения агитации и пропаганды Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома:
На 49-м километре автодороги М-6 Минск-Гродно Воложинского района 55-летний водитель, житель Гродно, управляя автомобилем Fiat, двигаясь по правой полосе движения в направлении Гродно, не справился с управлением, где автомобиль совершил наезд на троссовые барьерные ограждения. Водитель не пострадал и вызвал эвакуатор. Однако в 05:46 по указанной полосе движения двигался водитель 47 лет на автомобиле Renault Master, который совершил наезд на стоящий на его полосе автомобиль Fiat. Водитель Fiat погиб на месте.
За выходные на территории Минской области зарегистрировано 68 ДТП без пострадавших. Было задержано 22 нетрезвых водителя. Также пресечен 81 факт управления транспортными средствами лицами, не имеющими водительских прав.