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Террорист-смертник подорвал себя возле ворот российского посольства в Афганистане. 10 человек погибли

05 сентября 2022 11:07
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Новости Афганистана. В Кабуле террорист-смертник подорвал себя возле ворот российского посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По меньшей мере 10 человек погибли. Среди них два сотрудника посольства.

Террорист-смертник подорвал себя возле ворот российского посольства в Афганистане. 10 человек погибли-1

Еще около 15 пострадали, в том числе граждане Афганистана. Сообщается, что инцидент произошел, когда российский дипломат вышел к людям, чтобы объявить имена претендентов на получение визы. В это время террорист-смертник подошел к зданию и активировал взрывное устройство. На данный момент посольство России находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана. Ведется расследование произошедшего. В связи с терактом искренние соболезнования родным и близким погибших выразил МИД Беларуси.  

# Теракт # происшествия # Новости Афганистана # Фотофакт

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