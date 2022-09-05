Террорист-смертник подорвал себя возле ворот российского посольства в Афганистане. 10 человек погибли

Новости Афганистана. В Кабуле террорист-смертник подорвал себя возле ворот российского посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По меньшей мере 10 человек погибли. Среди них два сотрудника посольства.

Еще около 15 пострадали, в том числе граждане Афганистана. Сообщается, что инцидент произошел, когда российский дипломат вышел к людям, чтобы объявить имена претендентов на получение визы. В это время террорист-смертник подошел к зданию и активировал взрывное устройство. На данный момент посольство России находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана. Ведется расследование произошедшего. В связи с терактом искренние соболезнования родным и близким погибших выразил МИД Беларуси.