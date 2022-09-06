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В Польше перевернулся автобус с белорусами

06 сентября 2022 11:14
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В Польше перевернулся рейсовый автобус с белорусами, который направлялся в Варшаву. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше перевернулся автобус с белорусами-1

По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате пассажирский автобус врезался в дерево, вылетел с дороги в кювет и перевернулся. В этот момент в салоне находились 45 пассажиров. По меньшей мере пять человек доставлены в больницу. Один их них в тяжелом состоянии. На месте сейчас работают бригады скорой помощи, пожарные и дежурит вертолет. Трасса перекрыта в обоих направлениях. Посольство Беларуси в Польше уточняет детали ДТП.

# Авария # происшествия # Новости Польши # Фотофакт

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