В Польше перевернулся автобус с белорусами

В Польше перевернулся рейсовый автобус с белорусами, который направлялся в Варшаву. Есть пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате пассажирский автобус врезался в дерево, вылетел с дороги в кювет и перевернулся. В этот момент в салоне находились 45 пассажиров. По меньшей мере пять человек доставлены в больницу. Один их них в тяжелом состоянии. На месте сейчас работают бригады скорой помощи, пожарные и дежурит вертолет. Трасса перекрыта в обоих направлениях. Посольство Беларуси в Польше уточняет детали ДТП.