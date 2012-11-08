Авария в Могилеве 8 ноября с участием 20 машин: большинство - на летних шинах

Новости Беларуси. Более 20 машин столкнулись на мосту через реку Днепр в Могилёве. Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 8 часов утра. Пробка в несколько сотен метров парализовала движение.

По словам очевидцев, ДТП произошло в два этапа. Сначала в 7:30 утра в аварию попали 10 авто, через несколько минут в железную колонну врезались ещё 11. Среди них маршрутное такси и пассажирский автобус.

Обошлось без пострадавших. Для того, чтобы избежать дальнейших столкновений, сотрудники ГАИ перекрыли всю полосу движения. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Колесник, старший инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ Могилёвской области:

Предварительно можно сказать, что многие водители не учли, что в ночное время при низких температурах мосты и путепроводы промерзают в большей степени, соответственно, не выбрали безопасную скорость движения, безопасную дистанцию. Также у половины транспортных средств были установлены еще летние шины.