В минском метро пассажир, уронив телефон, спрыгнул на рельсы (видео)

Новости Беларуси. Сегодня около восьми утра на станции метро «Каменная горка» мужчина уронил на рельсы мобильный телефон. Долго не раздумывая, пассажир подземки спрыгнул на рельсы.

Задержка поездов составила около трех минут.



Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, нарушитель задержан, сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

В минском метро пассажиры чуть ли не ежедневно роняют на рельсы телефоны и обувь.

Благодаря камерам, размещённым на станциях минского метро, в «сети» дежурных контролеров попадают разные предметы: от обуви до пистолетов-зажигалок. Что происходит с вещами, которые случайно оказываются на рельсах? – на этот вопрос в программе Новости «24 часа» на СТВ ответила дежурная по станции.

Клавдия Николаенко, дежурная по станции:

Видим все. Часто телефоны падают, босоножки, сланцы. В день по одному так точно. Тогда мы берем изолирующие клещи, перчатки и идём доставать.