После нападения на литовское посольство в Минске никто не задержан

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента на территории литовского посольства в Минске. Накануне вечером двое неизвестных бросили в здание диппредставительства две бутылки с зажигательной смесью.

Возгорание быстро потушили. Версии о причинах случившегося пока не раскрываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Органам внутренних дел даны поручения на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Решается вопрос о передаче видеозаписи с камер наблюдения в распоряжение следствия. Ущербу посольства приченено не было, поскольку две бутылки упали на тротуарную плитку на территории посольства. Мы проверяем различные категории граждан. Задержанных и подозреваемых пока нет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». МИД назвал инцидент у посольства Литвы в Минске злостным хулиганством.

Андрей Савиных, начальник управления информации МИД:

Мы убеждены, что это злостное хулиганство. Рассчитываем, что следственные органы оперативно проведут расследование, и виновные будут наказаны в соответствии с законодательством.

Литовская сторона намерена сотрудничать в расследовании происшествия.