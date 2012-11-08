На белорусско-польской границе прогремел взрыв!

Новости Беларуси. В Гродненской области расследуют происшествие на белорусско-польской границе. Накануне ночью недалеко от одной застав прогремел взрыв. В месте ЧП пограничный наряд обнаружил следы нарушения границы. Информацию тут же передали польским коллегам.

Нарушителей границы удалось задержать в Польше. Это семеро граждан Вьетнама и Пакистана. Как выяснилось, через контрольную полосу нелегалы перетягивали друг друга на покрывале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в нескольких метрах от польской территории пограничники обнаружили и следы от взрыва: две воронки и обугленные стволы деревьев. А вокруг обгоревшие доллары и разбросанные фрагменты одежды. Вероятно, кто-то из нелегалов получил ранение.

Иван Корж, начальник управления КГБ по Гродненской области:

На данном месте ночью буквально в 50 метрах от пограничного знака 1741 произошел взрыв. Характер взрыва пока не установлен. Обнаружены вероятные признаки ранения кого-то из нарушителей государственной границы.

Мощность устройства, которое взорвалось вблизи границы Беларуси и Польши - не более килограмма в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщили в КГБ Беларуси.

Александр Антонович, начальник центра информации и общественных связей КГБ Республики Беларусь:

Установлено, что взрыв произошел в период с 21 часа 10 минут до 21 часа 20 минут 4 ноября. Обнаруженные на месте происшествия, в том числе, фрагменты электрических проводов, плат, другие материалы, направлены на комплексную экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.