Авария на МКАД. Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в столб

Новости Беларуси. Каршеринговый автомобиль попал в серьезную аварию на МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель Volkswagen двигался по внешнему кольцу МКАД и на 17-м километре не справился с управлением.
Новости Беларуси. Каршеринговый автомобиль попал в серьезную аварию на МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель Volkswagen двигался по внешнему кольцу МКАД и на 17-м километре не справился с управлением.
Машина ушла в неуправляемый занос и врезалась в фонарный столб. Водитель с травмами госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка.