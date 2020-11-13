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Авария на МКАД. Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в столб

13 ноября 2020 13:17
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Новости Беларуси. Каршеринговый автомобиль попал в серьезную аварию на МКАД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель Volkswagen двигался по внешнему кольцу МКАД и на 17-м километре не справился с управлением.

Авария на МКАД. Водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в столб-1

Машина ушла в неуправляемый занос и врезалась в фонарный столб. Водитель с травмами госпитализирован. По факту ДТП ведется проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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