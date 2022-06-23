Авария на Дзержинского в Минске. Девушка на Skoda не уступила дорогу попутной машине

36-летняя женщина за рулем Skoda двигалась в направлении Извозного переулка. При перестроении на соседнюю полосу она не уступила дорогу попутному автомобилю Renault и столкнулась с ним. От удара Skoda вынесло за пределы проезжей части. Затем легковушка врезалась в разделительное металлическое ограждение. В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.