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Авария на Дзержинского в Минске. Девушка на Skoda не уступила дорогу попутной машине

23 июня 2022 20:02
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Новости Беларуси. ДТП на проспекте Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на Дзержинского в Минске. Девушка на Skoda не уступила дорогу попутной машине-1

36-летняя женщина за рулем Skoda двигалась в направлении Извозного переулка. При перестроении на соседнюю полосу она не уступила дорогу попутному автомобилю Renault и столкнулась с ним. От удара Skoda вынесло за пределы проезжей части. Затем легковушка врезалась в разделительное металлическое ограждение. В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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