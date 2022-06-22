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Массовое ДТП на Независимости. Водитель на Geely повредил 6 автомобилей

22 июня 2022 15:57
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Новости Беларуси. ДТП на проспекте Независимости с участием шести автомобилей. Инцидент случился около 08:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Массовое ДТП на Независимости. Водитель на Geely повредил 6 автомобилей-1

Водитель Geely двигался со стороны улицы Петруся Бровки в направлении площади Якуба Коласа. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Peugeot и еще одним Geely. После этого его отбросило на Renault и Acura. Элементы машины виновника повредили и Ford. Пострадавших в результате ДТП нет. По предварительной информации, водителю Geely стало плохо за рулем, он госпитализирован для обследования. Проводится проверка.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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