Массовое ДТП на Независимости. Водитель на Geely повредил 6 автомобилей

Водитель Geely двигался со стороны улицы Петруся Бровки в направлении площади Якуба Коласа. Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Peugeot и еще одним Geely. После этого его отбросило на Renault и Acura. Элементы машины виновника повредили и Ford. Пострадавших в результате ДТП нет. По предварительной информации, водителю Geely стало плохо за рулем, он госпитализирован для обследования. Проводится проверка.