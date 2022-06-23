Минчанка в декрете выращивала коноплю в съёмной квартире

Оперативники обнаружили и изъяли четыре горшка с наркосодержащим растением, термометры, весы, светодиодную лампу, вентиляторы, угольный фильтр. Также в квартире найдено около 5 граммов готовой к употреблению марихуаны. Известно, что женщина находилась в отпуске по уходу за двухлетним ребенком, однако с отцом дочки проживала раздельно. После известия о задержании бабушка и дедушка забрали девочку к себе. В отношении минчанки возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.