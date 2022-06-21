Автомобиль Lada сбил 62-летнего велосипедиста на нерегулируемом перекрёстке в Солигорске

Столкновение произошло на улице Богомолова. 45-летний водитель Lada ехал в направлении улицы Молодежной. В этот момент 62-летний велосипедист переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не удостоверившись в безопасности движения. В результате водитель легковушки не пропустил и наехал на мужчину. С травмами велосипедиста доставили в больницу.