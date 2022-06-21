Прямой эфир

Автомобиль Lada сбил 62-летнего велосипедиста на нерегулируемом перекрёстке в Солигорске

21 июня 2022 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП в Солигорске. Легковой автомобиль сбил велосипедиста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Автомобиль Lada сбил 62-летнего велосипедиста на нерегулируемом перекрёстке в Солигорске-1

Столкновение произошло на улице Богомолова. 45-летний водитель Lada ехал в направлении улицы Молодежной. В этот момент 62-летний велосипедист переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не удостоверившись в безопасности движения. В результате водитель легковушки не пропустил и наехал на мужчину. С травмами велосипедиста доставили в больницу.

# ДТП # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ДТП в Минске: Geely столкнулась с попутным автомобилем Skoda, есть пострадавшая
21 июня 2022 13:29

ДТП в Минске: Geely столкнулась с попутным автомобилем Skoda, есть пострадавшая

В Слуцком районе загорелся частный дом. При самостоятельном тушении пострадал знакомый хозяина
21 июня 2022 13:23

В Слуцком районе загорелся частный дом. При самостоятельном тушении пострадал знакомый хозяина

В Вязынке поезд насмерть сбил 41-летнего мужчину
20 июня 2022 14:19

В Вязынке поезд насмерть сбил 41-летнего мужчину