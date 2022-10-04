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Audi сбила женщину на проспекте Газеты «Правда» в Минске

04 октября 2022 14:31
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Новости Беларуси. В Минске Audi сбила женщину-пешехода. Инцидент случился около 6 утра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Audi сбила женщину на проспекте Газеты «Правда» в Минске-1

За рулем легковушки немецкого производителя находилась 33-летняя водитель. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход в районе дома № 40 на проспекте Газеты «Правда» , Audi наехала на 38-летнюю женщину. С травмами она доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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