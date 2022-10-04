Под Минском столкнулись погрузчик, автобус и легковой автомобиль

Новости Беларуси. Серьезное ДТП произошло на трассе Р1. Столкнулись погрузчик, автобус и легковой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые кадры с места аварии появились в Сети. Сейчас там работают сотрудники Госавтоинспекции, РОЧС и скорой помощи. Это случилось недалеко от Фаниполя. В направлении Минска собирается пробка.