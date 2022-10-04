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Под Минском столкнулись погрузчик, автобус и легковой автомобиль

04 октября 2022 07:30
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Новости Беларуси. Серьезное ДТП произошло на трассе Р1. Столкнулись погрузчик, автобус и легковой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Минском столкнулись погрузчик, автобус и легковой автомобиль-1

Первые кадры с места аварии появились в Сети. Сейчас там работают сотрудники Госавтоинспекции, РОЧС и скорой помощи. Это случилось недалеко от Фаниполя. В направлении Минска собирается пробка.

Подробности в следующих выпусках.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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