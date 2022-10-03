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На белорусско-литовской границе обнаружен беженец без сознания

03 октября 2022 13:54
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Труп беженца нашли на белорусско-польской границе (подробнее здесь). А вот днем ранее уже на белорусско-литовской границе был обнаружен иностранец, которому потребовалась срочная медицинская помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусско-литовской границе обнаружен беженец без сознания-1

Пограничники вызвали скорую мужчине. Его доставили в браславскую больницу. Медики диагностировали у пациента переохлаждение, обморожение ног и ушибы. Он находится в стабильно тяжелом состоянии.

# Беженцы # происшествия # Фотофакт

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