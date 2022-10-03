На белорусско-литовской границе обнаружен беженец без сознания

Труп беженца нашли на белорусско-польской границе (подробнее здесь). А вот днем ранее уже на белорусско-литовской границе был обнаружен иностранец, которому потребовалась срочная медицинская помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.