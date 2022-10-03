На белорусско-польской границе нашли тело беженца

Труп беженца нашли на белорусско-польской границе. Причины произошедшего выясняет следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Труп беженца нашли на белорусско-польской границе. Причины произошедшего выясняет следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тело мужчины неславянской внешности без верхней одежды пограничники обнаружили неподалеку от калитки в польском заграждении. Рядом с ним при осмотре местности найдены личные вещи. Сейчас на месте работают следователи, все обстоятельства и причина смерти выясняются.