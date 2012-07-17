Астроном Юрий Горячко: Есть три версии, объясняющие, куда могли подеваться осколки метеорита, взорвавшегося в Глубокском районе

Новости Беларуси. Сайт ctv.by уже сообщал о необычном явлении, которое наблюдали в ночь с 15 на 16 июля жители Витебской области. Очевидцы рассказывают, что огромный светящийся объект летел по небу и взорвался с сильным грохотом. Если взрыв метеорита в Глубокском районе на самом деле реальный факт, а не чья-то выдумка, то почему до сих пор не найдены осколки инопланетного тела? С таким вопросом корреспондент ctv.by обратился к специалисту.

Юрий Горячко, астроном:

Поскольку я имел возможность только читать комментарии в Интернете, мои выводы требуют проверки на месте событий. Однако, судя по многочисленным комментариям с большой долей вероятности можно говорить, что наблюдался очень яркий болид, который вполне мог выпасть на поверхность Земли в виде метеорита или даже целого метеоритного дождя. Очень важным признаком возможного падения метеорита являются звуки «взрыва» (сильный грохот). Уже сам факт наличия подобных звуков, дошедших спустя некоторое время после пролета болида и на которые указывают многие свидетели события, является поводом для организации поисков возможно упавшего метеорита.

Очевидцы, опрошенные корреспондентом ctv.by утверждают, что слышали мощнейшей силы грохот. По словам Юрия Горячко возможны три варианта объяснения звуков «взрыва».



Юрий Горячко, астроном:

Версия первая: звук вызван непосредственным падением метеорита на Землю с возможным взрывом. Версия вторая: метеорит взорвался на некоторой высоте над Землей и разлетелся на множество осколков (от нескольких до десятков и сотен тысяч), как это было с Сихотэ-Алинским метеоритом. Версия третья: метеорит взорвался на некоторой высоте над Землей и испарился в результате взрыва, как это было с Тунгусским метеоритом. Вторая или третья версия кажутся мне более вероятными. Также, во втором и третьем случаях распространение звука будет наблюдаться на гораздо большее расстояние от места падения, чем в первом.

Как сообщил корреспонденту ctv.by заведующий Минским планетарием в ближайшее время будет проведено исследование по факту падения метеорита в Глубокском районе. Все факты, описанные в Интернете, требуют проверки на месте событий. Для того чтобы определить место возможного падения, детально должны быть опрошены очевидцы событий.