В пострадавшем от наводнения Крымске почти полностью восстановлено электро-, водо- и газо-снабжение, заработала мобильная связь

Новости России. В пострадавший от наводнения Крымск прибывают дополнительные подразделения военных. Более 5 тыс. человек помогут разбирать завалы и восстанавливать инфраструктуру города. К патрулированию улиц и охране окрестностей привлечены казаки Кубанского войска. Медики продолжают вакцинацию населения от столбняка, гепатита и кишечных инфекций. На центральном стадионе развернут мобильный госпиталь. На данный момент в городе почти полностью восстановлено электро-, водо- и газоснабжение, заработала мобильная связь. В ближайшее время начнутся выплаты компенсаций за утерю имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.