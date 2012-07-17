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В пострадавшем от наводнения Крымске почти полностью восстановлено электро-, водо- и газо-снабжение, заработала мобильная связь

17 июля 2012 14:33
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Новости России. В пострадавший от наводнения Крымск прибывают дополнительные подразделения военных. Более 5 тыс. человек  помогут разбирать завалы и восстанавливать инфраструктуру города. К патрулированию улиц и охране окрестностей привлечены казаки Кубанского войска. Медики продолжают вакцинацию населения  от столбняка, гепатита и кишечных инфекций. На центральном стадионе развернут мобильный госпиталь. На данный момент в городе почти полностью восстановлено электро-, водо- и газоснабжение, заработала мобильная связь. В ближайшее время начнутся выплаты компенсаций за утерю имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение в России

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