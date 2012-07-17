МИД Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Сирию

Новости Сирии. В связи с обострением ситуации в Сирии, МИД Беларуси рекомендует гражданам воздержаться от поездок в эту арабскую республику до стабилизации обстановки. Тем, кто находится на территории Сирии, советуют покинуть населенные пункты, где ведутся военные действия.

Сирийские повстанцы накануне объявили о начале глобальной наступательной операции против правительственных сил. Мятежники начали атаковать все блокпосты государственных силовых структур в городах и сельской местности, чтобы спровоцировать ожесточенные бои.

Столкновения уже идут в нескольких районах Дамаска. Жилые дома в течение двух суток обстреливают из минометов и орудий. На улицах - бронетехника и усиленные патрули. Сирийские власти заявили тем временем, что никогда не сдадут столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции, касающейся мер по прекращению насилия в Сирии, намечено 18 июля.