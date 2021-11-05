Артём Сикорский о трагедии под Иркутском: «В настоящее время у нас нет информации, что тела идентифицированы»

На месте крушения самолета под Иркутском продолжается разборка завалов и поиск недостающих элементов воздушного судна. Работу затрудняют погодные условия – сейчас там -16 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские инспекторы Департамента по авиации и сотрудник авиакомпании прибудут на место трагедии утром 6 ноября. Черные ящики с борта будут переданы в Москву в ближайшее время для расшифровки. Белорусский самолет перевозил продукты в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования пустым. На борту Ан-12 было 9 человек. Останки найденных тел сейчас находятся на экспертизе. Семьям белорусов, погибших в результате крушения, будет оказана психологическая и материальная поддержка. Это страховые и дополнительные выплаты от авиакомпании, предусмотренные законодательством.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

В настоящее время у нас нет информации, что тела идентифицированы, по нашей информации, ведется соответствующая работа. Как только уполномоченными органами Российской Федерации будет принято решение и будет возможность забрать тела, мы при активной помощи российских коллег обеспечим доставку тел по тем направлениям, куда попросят родственники. Важно отметить, что самолет может летать столько, сколько о нем будут заботиться. Все необходимое инспектирование и техническое обслуживание выполнялось в четко обозначенные сроки и в соответствии с регламентами работ.