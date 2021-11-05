СК установил личности четверых человек, причастных к поджогу налоговой в Гомеле

Новости Беларуси. Все тайное становится явным, даже спустя годы. Установлены причастные к поджогу налоговой инспекции Гомельского района в марте 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получены доказательства преступной деятельности четырех граждан участников массовых беспорядков в Минске. 31-летний мужчина и 26-летняя девушка являлись администраторами экстремистских интернет-ресурсов и Telegram-каналов. Еще двое молодых мужчин – их активными участниками. Фигуранты являлись организаторами преступления. Исполнители, которые совершали поджог с использованием коктейлей Молотова, зафиксировали свои действия на видеозапись, которую отправили в качестве отчета.

Дмитрий Острейко, начальник отдела следственного управления УСК по городу Минску:

По данным следствия, фигуранты являлись организаторами указанного преступления. Для поджога они подыскали лиц и дали им конкретные указания по способу его совершения. Действия указанных лиц квалифицированы как особо злостное хулиганство, умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. Расследование уголовного дела продолжается.