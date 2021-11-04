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В Минске нетрезвый водитель на BMW повредил сразу 6 автомобилей

04 ноября 2021 15:37
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Новости Беларуси. На проспекте Газеты «Звезда» нетрезвый водитель повредил сразу шесть авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске нетрезвый водитель на BMW повредил сразу 6 автомобилей-1

Во дворах мужчина за рулем BMW совершил ДТП с двумя машинами и уехал. После повредил еще четыре авто и снова скрылся с места происшествия. Нарушитель был задержан, им оказался 35-летний минчанин. В его крови обнаружили почти 3 промилле алкоголя.  

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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