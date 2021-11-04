В Минске нетрезвый водитель на BMW повредил сразу 6 автомобилей

Во дворах мужчина за рулем BMW совершил ДТП с двумя машинами и уехал. После повредил еще четыре авто и снова скрылся с места происшествия. Нарушитель был задержан, им оказался 35-летний минчанин. В его крови обнаружили почти 3 промилле алкоголя.