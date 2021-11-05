В Солигорске мужчина переходил дорогу на красный и попал под машину

Новости Беларуси. Нарушение ПДД закончилось трагедией. Мужчина, который переходил дорогу на красный свет, попал под машину и сейчас находится в реанимации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Нарушение ПДД закончилось трагедией. Мужчина, который переходил дорогу на красный свет, попал под машину и сейчас находится в реанимации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Авария произошла в Солигорске на пересечении улиц Заслонова и Ленинского Комсомола. 36-летний водитель Hyundai ехал на зеленый сигнал и сбил 40-летнего пешехода-нарушителя. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и доставлен в больницу. Проводится проверка.