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В Солигорске мужчина переходил дорогу на красный и попал под машину

05 ноября 2021 13:39
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Новости Беларуси. Нарушение ПДД закончилось трагедией. Мужчина, который переходил дорогу на красный свет, попал под машину и сейчас находится в реанимации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске мужчина переходил дорогу на красный и попал под машину-1

Авария произошла в Солигорске на пересечении улиц Заслонова и Ленинского Комсомола. 36-летний водитель Hyundai ехал на зеленый сигнал и сбил 40-летнего пешехода-нарушителя. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и доставлен в больницу. Проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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