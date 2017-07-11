Антирекорд пьяного вождения: в крови брестчанина обнаружили 4,36 промилле алкоголя

Новости Беларуси. Очередной антирекорд пьяного вождения установлен в Брестской области. За руль Opel Zafira житель областного центра сел после празднования дня рождения коллеги.

Автомобиль, петлявший по улицам города, привлек внимание сотрудников ГАИ. Результат медицинского освидетельствования впечатлил инспекторов:

в крови автолюбителя обнаружили 4,36 промилле паров спирта.

Напомним, в конце июня в Брестской области задержали еще одного смертельно пьяного водителя. В крови 25-летнего водителя было 4,2 промилле алкоголя. Инспекторам водитель рассказал, что напиться решил после ссоры с супругой. Уже приняв на грудь, он ехал за город на дачу (подробности этой истории здесь).