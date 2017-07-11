Прямой эфир

Антирекорд пьяного вождения: в крови брестчанина обнаружили 4,36 промилле алкоголя

11 июля 2017 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередной антирекорд пьяного вождения установлен в Брестской области. За руль Opel Zafira житель областного центра сел после празднования дня рождения коллеги.

Автомобиль, петлявший по улицам города, привлек внимание сотрудников ГАИ. Результат медицинского освидетельствования впечатлил инспекторов:

в крови автолюбителя обнаружили 4,36 промилле паров спирта.

Напомним, в конце июня в Брестской области задержали еще одного смертельно пьяного водителя. В крови 25-летнего водителя было 4,2 промилле алкоголя. Инспекторам водитель рассказал, что напиться решил после ссоры с супругой. Уже приняв на грудь, он ехал за город на дачу (подробности этой истории здесь). 

# происшествия # Вождение в нетрезвом виде

Другие новости рубрики

Все новости
Семейная пара из Москвы погибла в Пинском районе
11 июля 2017 16:12

Семейная пара из Москвы погибла в Пинском районе

Башенный кран рухнул в Минске: серьезно пострадал машинист
11 июля 2017 12:20

Башенный кран рухнул в Минске: серьезно пострадал машинист

Фотофакт: Mercedes с бесправником за рулем вылетел на встречку и протаранил Opel на Шаранговича
10 июля 2017 20:24

Фотофакт: Mercedes с бесправником за рулем вылетел на встречку и протаранил Opel на Шаранговича