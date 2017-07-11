Башенный кран рухнул в Минске: серьезно пострадал машинист
Новости Беларуси. ЧП на стройплощадке в Минске. На улице Аэродромной упал башенный кран. Пострадал машинист, который в это время находился в кабине. Обрушение произошло в момент подъема арматуры. Вес груза был небольшим – всего около 100 килограммов. Машина рухнула на соседний строящийся дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Травмированный машинист с тяжелыми травмами, в том числе и ЧМТ, доставлен в больницу. На месте идут аварийные и восстановительные работы. Причина происшествия выясняется.
Падение крана в Минске: строительная организация комментировать ЧП отказалась (здесь подробнее).
Юрий Прохнич, начальник минского городского управления госпромнадзора МЧС:
По всей видимости, причина техническая – не организационная. Работы выполнялись правильно, груз был небольшой. А уже конкретно покажет расследование.