Прямой эфир

Башенный кран рухнул в Минске: серьезно пострадал машинист

11 июля 2017 12:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ЧП на стройплощадке в Минске. На улице Аэродромной упал башенный кран. Пострадал машинист, который в это время находился в кабине. Обрушение произошло в момент подъема арматуры. Вес груза был небольшим – всего около 100 килограммов. Машина рухнула на соседний строящийся дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Башенный кран рухнул в Минске: серьезно пострадал машинист-1

Травмированный машинист с тяжелыми травмами, в том числе и ЧМТ, доставлен в больницу. На месте идут аварийные и восстановительные работы. Причина происшествия выясняется.

Падение крана в Минске: строительная организация комментировать ЧП отказалась (здесь подробнее).

Башенный кран рухнул в Минске: серьезно пострадал машинист-4

Юрий Прохнич, начальник минского городского управления госпромнадзора МЧС:
По всей видимости, причина техническая – не организационная. Работы выполнялись правильно, груз был небольшой. А уже конкретно покажет расследование.

# происшествия # Фотофакт # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
Фотофакт: Mercedes с бесправником за рулем вылетел на встречку и протаранил Opel на Шаранговича
10 июля 2017 20:24

Фотофакт: Mercedes с бесправником за рулем вылетел на встречку и протаранил Opel на Шаранговича

На МКАД из-за неизвестного автомобиля перевернулся грузовик: ГАИ ищет свидетелей
10 июля 2017 20:16

На МКАД из-за неизвестного автомобиля перевернулся грузовик: ГАИ ищет свидетелей

У детей – ожоги 30 % тела: медики о состоянии мальчиков, пострадавших от взрыва в Барановичах
10 июля 2017 19:33

У детей – ожоги 30 % тела: медики о состоянии мальчиков, пострадавших от взрыва в Барановичах