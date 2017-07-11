Башенный кран рухнул в Минске: серьезно пострадал машинист

Новости Беларуси. ЧП на стройплощадке в Минске. На улице Аэродромной упал башенный кран. Пострадал машинист, который в это время находился в кабине. Обрушение произошло в момент подъема арматуры. Вес груза был небольшим – всего около 100 килограммов. Машина рухнула на соседний строящийся дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.