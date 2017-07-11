Семейная пара из Москвы погибла в Пинском районе

Новости Беларуси. Смертельная авария в Пинском районе. На 71-м километре дороги Ивацевичи – Столин водитель Lada Largus не справился с управлением, автомобиль съехал в мелиоративный канал.
Новости Беларуси. Смертельная авария в Пинском районе. На 71-м километре дороги Ивацевичи – Столин водитель Lada Largus не справился с управлением, автомобиль съехал в мелиоративный канал.
Водитель и его супруга скончались, их 37-летняя дочь доставлена в реанимацию. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое.
Как рассказали в ГАИ области, семья – жители Москвы.