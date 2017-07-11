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Семейная пара из Москвы погибла в Пинском районе

11 июля 2017 16:12
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Новости Беларуси. Смертельная авария в Пинском районе. На 71-м километре дороги Ивацевичи – Столин водитель Lada Largus не справился с управлением, автомобиль съехал в мелиоративный канал.

Семейная пара из Москвы погибла в Пинском районе -1

Водитель и его супруга скончались, их 37-летняя дочь доставлена в реанимацию. Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое.

Как рассказали в ГАИ области, семья – жители Москвы.

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт

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